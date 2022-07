El otro día fui a un conocido restaurante de Ibiza y no quisieron sacarme la carta. De hecho, no había ya ni una, como fulminadas por rayo divino. El camarero me indicaba con cierto desdén que estaba sobre la mesa. Yo, por mucho que abría los ojos, no acertaba a localizarla. Así que interrogué con un gesto al empleado. «El código, ahí», contestó lacónico, señalando un cartoncito plastificado. «¿Código? ¿El de Hammurabi?», bromeé. El camarero no dijo nada y se retiró. Ni mirarme. Me senté y cogí el cartoncito de marras: llevaba impresas una mareante sucesión de barras picoteadas de espacios. «¡Maldito código QR!», exclamé.

Las cartas de menú en papel están siendo exterminadas en muchos restaurantes y cafeterías, tanto aquí como en la Península. Esta persecución no ha cesado de extenderse a raíz de lo del covid, pandemia que ha servido de cínico pretexto para que la revolución digital le haya robado al mundo tangible otro hábito de la vida cotidiana, sin dar opción a la coexistencia entre ambos. En Estados Unidos, por ejemplo, además de cumplimentarlos mediante ‘on line’, se pueden seguir pagando los impuestos federales haciendo la declaración a mano y en papel. Sentido común. A mí, personalmente, el ‘on line’ me parece un avance tecnológico extraordinario, pero cuando se impone sin dar opción a continuar utilizando los recursos anteriores, sobre todo si funcionaban a las mil maravillas, entonces esa revolución tecnológica se corrompe y deviene en dictadura, la dictadura del on line, tiranía que practican tanto las Administraciones públicas españolas como entidades privadas. ¿Acaso estamos obligados por ley los españoles a disponer de ordenador y ‘smartphone’? La cuestión, decía yo, es que las cartas de restaurante han caído en desgracia. Pretenderán convencernos, eso sí, de que se han quedado obsoletas y no sirven ya ni para espantar moscas. Encima, lo peor es que en algunos locales aún utilizan a destiempo la coartada de que las cartas son el vehículo de contagio más fatídico del covid. Según esta peregrina tesis, es abrir una frente a tus ojos y en vez de aparecérsete el listado de entrantes en perfecta letra ‘Cunia’, una de las tipografías más usadas por su minimalismo en restaurantes elegantes, con brinco de pulga te saltan a la cara miles de retrovirus enrabietados pugnando a codazo limpio por ver quién se cuela primero por tus orificios respiratorios (o cualesquiera que sean, ya puestos a cometer atropellos). Si le replicas al camarero de turno que por qué solo las cartas y no también los picaportes de las puertas, el mobiliario, la vajilla o el dinero sobrante de la cuenta, entonces cambia de estrategia y te intenta silenciar con que el sapientísimo código QR es mucho más práctico. Y, sobre todo, más barato, debería añadir si fuera sincero. ¡Tamaña impostura! Como la de esas grandes compañías que intentan venderte la burra de que suprimen las facturas de sus abonados en papel por el bien del medio ambiente. ¡Qué buena gente! ¿No será porque ahorran costes? ¿No se sonrojan al menos? No, que eso también empeora el calentamiento global. No hay proscripción más eficaz en nuestro mundo actual que la que basa su argumento acusatorio en sentenciar a algo de estar pasado de moda. Todo lo antiguo, aunque funcione, está de sobra, anatema. Ahora toca guillotinar a las susodichas cartas, vistas como una reliquia a extinguir del menospreciado mundo analógico. ¡A la hoguera con ellas! Como con los libros judíos cuando Hitler. Obedece a una especie de ley histórica: todo papel que es fecundado con letra impresa es susceptible de convertirse en combustible de pira incendiaria del inquisidor de turno. La persecución hoy afecta en especial al papel impreso. Se presente en tus manos en formato libro, periódico o simple carta de menú, se identifica con las personas mayores, también relegadas a causa, entre otras, de su ‘torpeza’ en el manejo del ‘on line’, pues se ven coaccionadas a usarlo en sus gestiones administrativas o económicas particulares. ¿Torpeza? Los torpes son otros en todo caso. Porque lo cierto es que, a menudo, el ‘on line’ deriva en un auténtico laberinto de pantallas sin salida, un orwelliano bucle de pesadilla en tanto que antes el trámite se podía resolver con frecuencia haciendo una simple llamada telefónica. Si acudes a un restaurante, y más a uno en el que celebras algo, las formas son importantes. Que te ofrezcan la carta como dios manda es el primer acto ritual de esa entrañable ceremonia que es gozar de la buena gastronomía con personas que quieres y te quieren, y a veces tanto esto último que hasta te ríen salidas como la mía de Hammurabi. Pero si a una ceremonia la despojas de su liturgia, ¿qué queda? ¿Vamos a estar ausentes todos unos de otros en la mesa −en modo ‘comunicando’, como un teléfono− pendientes de ese adictivo juguete llamado móvil, diseñado para ser ‘la novia en la boda, el niño en el bautizo y el muerto en el entierro’? ¿Qué clase de etiqueta se guarda si los primeros que deberían observarla te obligan nada más llegar a su local a pelearte con tu móvil escaneando cartoncitos? Seré un paria analógico, sí, y viejo, pero no me someteré.