Una llei i l’Arxiu Històric d’Ibiza i Formentera

L’any 2006 el Parlament de les Illes Balears va aprovar una Llei d’arxius que s’oblidava de les Pitiusas, cosa ben habitual, per altra banda. Sí tenien un reconeixement específic l’Arxiu del Regne de Mallorca i el de Maó, per ser tots dos de titularitat estatal. La llei no destacava tampoc els arxius municipals de la part forana de Mallorca i el de Ciutadella a Menorca que, com és el cas de l’Arxiu Històric d’Ibiza i Formentera, custodien la documentació d’una institució pròpia: les antigues universitats. Tots aquests centres estaven inclosos dins l’apartat genèric d’arxius municipals. Així, la llei establia el criteri que un arxiu és important segons la seua titularitat i no segons el fons que custodia.

Un arxiu públic és el fedatari de la vida d’una institució i ambdós comparteixen edat. Per altra banda, dos principis bàsics d’arxivística són el de la unitat documental i el de procedència. Cap llei pot trencar això. A més, l’article 140 de la Constitució, aquesta norma de la qual en fan bandera els mateixos que la incompleixen de manera sistemàtica, protegeix el principi d’autonomia municipal: «... gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales ...».

L’any 1889 es constituïa l’Ajuntament de Formentera i l’illa s’independitzava d’Ibiza. El 2007 passava el mateix amb el consell insular i a la fi Formentera aconseguia govern insular propi. Dues fites importants per a la gestió d’una illa que històricament havia patit el centralisme eivissenc.

L’Ajuntament d’Ibiza és el titular d’un arxiu històric interinsular perquè fins al segle XIX va ser l’única administració local de les Pitiusas i per això és dipositària de la documentació de l’antiga Universitat d’Ibiza i Formentera, que per obra i gràcia d’uns nefastos Decrets de Nova Planta que varen anul·lar les institucions pròpies de tots els regnes, va passar a dir-se ajuntament i els jurats varen passar a ser regidors. Això no obstant, les actes varen continuar recordant durant dècades l’origen de la institució «... reunits els regidors a la sala de la Universitat...».

L’Arxiu Històric d’Ibiza i Formentera (Aheif) ha col·laborat sempre de manera molt estreta amb Formentera: s’han prestat documents i publicacions per a dues exposicions -la darrera amb motiu de l’aniversari de la II República-, es varen cedir imatges quan el Consell va impulsar la creació de l’Arxiu d’Imatge i So de l’illa, etc. De la mateixa manera el Consell d’Ibiza ha col·laborat i col·labora amb l’Aheif. Sense tuteles.

A més, la passada legislatura el Govern de les Illes Balears va subvencionar la digitalització de part de la documentació relativa a les Pitiusas per tal que tal que tothom pogués tenir accés a ella sense haver de desplaçar-se a Ibiza.

Fa quatre anys, des de la conselleria de Cultura del Govern de les Illes Balears es va redactar una nova llei d’Arxius que per primera vegada contemplava un subsistema arxivístic específic per a l’Arxiu Històric d’Ibiza i Formentera (Aheif) i tenia present l’excepcionalitat de Formentera on conflueixen Ajuntament i Consell. Faltava la tramitació parlamentària que s’ha executat en aquesta legislatura. El que era un reconeixement d’un greuge històric envers les Pitiusas no podia convertir una vegada més Ibiza en moneda de canvi. Finalment no ha passat.

Amb la nova Llei d’arxius i gestió documental, l’èxit de les Pitiusas és inqüestionable: tant Formentera com Ibiza tenen a la fi el reconeixement d’uns arxius de referència -articles 32 i 33- que han de continuar col·laborant des de la igualtat, tal com recull l’apartat 32.2. Així que només vull afegir el meu agraïment personal a tots els que ho han fet possible.

Gràcies, Rafa Ruiz, batle d’Ibiza per defensar l’Aheif, Aitor Morrás, tinent de batle, per les gestions, i Sara Ramon, consellera de Cultura, pel suport. Gràcies a Més per Mallorca i en especial al seu portaveu, Miquel Ensenyat, pel seu suport ferm des del primer moment. Gràcies a Podemos. Gràcies al PI i al PP per demanar vot per separat dels dos punts polèmics. Gràcies, Pep Melià, Tolo Gili, Joan Torres, Esperança Sans, Jesús Méndez i Tània Marí. Gràcies a Cs i al vicepresident Javier Torres. Gràcies a Esquerra Unida i al PSIB per escoltar i a Enric Casanova per la feina al davant de la Comissió de Cultura.