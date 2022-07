Turistas vs residentes

Creo que algo falla cuando en vez de reclamar mejoras para nosotros primero, nos escudamos en el turismo para hacerlo. Los visitantes no pueden esperar al taxi en el puerto de Ibiza porque se achicharran, pero cientos de personas sí pueden trabajar ocho o diez horas al día al sol en plena ola de calor. Los visitantes no se merecen llegar al aeropuerto de es Codolar y verlo todo patas arriba, pero los residentes tenemos que vivir con ello. Algunas discotecas se pueden saltar la ley porque si no ¿qué experiencia le van a ofrecer al visitante?, pero no importa que los vecinos no puedan dormir. Hay ratas en la calle y lo primero que escupimos es que qué imagen se va a llevar el turista de la isla, como si para nosotros tuviera que ser normal convivir con ellas. Escasea el agua y tenemos que controlar su uso, pero no regulamos el consumo en los establecimientos turísticos. Se retira tarde la posidonia de las playas y ¡qué horror! porque cómo van a ver el arenal así, en vez de explicarles que gracias a esa planta (que la gran mayoría desconoce) tenemos las aguas cristalinas de las que presumimos. Ellos pagan por sus vacaciones en Ibiza, está claro, pero nosotros también lo hacemos por vivir aquí. Y el coste es igual de alto. O más.