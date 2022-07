En estos días observamos cuáles son los ingredientes imprescindibles de la receta perfecta para el buen descanso: viajes de ensueño, aires acondicionados que no consumen y enfrían como neveras, colchones comodísimos donde todos los dolores se pasan, encuentros, fiestas y un largo sinfin de eventos. Miles de ofertas para aquellos que, cansados de tanto bregar en la vida, necesitan encontrar un oasis de felicidad. Y todo eso está bien siempre y cuando no se olvide que necesitamos de un descanso mucho más profundo y duradero que llegue a lo que de verdad somos. Los agobios de una isla abarrotada llena de colas y prisas, con todo lo que significa la temporada, necesitan mucho más que un buen colchón para descansar. El descanso que reconstruye y reconforta es el de aquel que encuentra el profundo sentido que lo baña todo. El buen descanso pasa siempre por el silencio, una cierta dosis de soledad, una buena capacidad de contemplación y mucha gratitud salpimentada con buen humor. Así los días, siendo tan achicharrantes y pesados, no nos sumergirán en la vorágine terrible del hacer por hacer o gastar por gastar, provocándonos un olvido de lo eterno. Que resuenen con fuerza aquellas palabras del Señor: “Venid a mí los que estéis cansados y agobiados y yo os aliviaré”. No vaya a ser que necesitemos unas vacaciones después de las vacaciones para poder continuar.

Daniel Martín | Sacerdote