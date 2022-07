No somos negacionistas

Llevamos capazos y camisetas de amigos de la Tierra pero nos escapamos en avión en cuanto podemos, porque viajar es ‘cool’. Fines de semana, vacaciones, días libres... Millones de personas de un lado para otro y bajando con cada ola de calor un poco más la temperatura del aire acondicionado, «mientras el sueldo me lo permita». Peregrinamos en manada a espacios naturales para subirlos a Instagram y dejamos kilos de basura como ofrenda a la «madre tierra». Ponemos de moda superalimentos ‘verdes’ sin importarnos que se cultiven a decenas de miles de kilómetros o que la demanda internacional y la subida de precios dejen sin ellos a poblaciones pobres que los tienen de sustento. Galardonamos por «eco friendly» a hoteles con piscinas inmensas donde no hay agua. Pisoteamos las dunas porque buscamos un contacto «auténtico» con la naturaleza, nos rebozamos de lodo en lagunas que son hogar de aves acuáticas, desembarcamos en islotes deshabitados para presumir de Robinsones, y dañamos su fauna. Nos decimos amantes del mar y lo usamos de ‘parking’ y ‘autopista’. Masificación. Sentinas, humos, anclas, detritus... No negamos el cambio climático, únicamente lo alimentamos. Sólo el último fin de semana el aeropuerto de la pequeña Ibiza operó casi 1.700 vuelos y eso no es ni podrá ser nunca sostenible por mucho que algunos defiendan que «aún hay nichos de mercado» o que la saturación es una «sensación». Con las cifras de hoy, el turismo representa una agresión medioambiental. Pero sigamos volando y creciendo y postureando y que por el clima, la tierra y el agua se sacrifiquen otros. Los que vendrán.