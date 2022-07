Juli Fuster, amante de la ‘famiglia’

Lo primero que hizo Patricia Gómez tras tomar posesión como consellera balear de Salud fue adoptar una decisión trascendental, no para el futuro de la sanidad, sino para el de su familia: nombró director del Ib-Salut a su pareja, Juli Fuster. Gracias a este nombramiento ‘digital’ , durante estos años han entrado cada mes en el hogar conyugal de los Fuster-Gómez más de 12.000 euros que hemos pagado entre todos. Nadie en el PSIB, ni siquiera su líder y presidenta del Govern, Francina Armengol, cuestionó esta muestra de nepotismo, sino que toda la secta, digo el partido, defendió la decisión de Gómez. No era de extrañar que Fuster se creyera intocable y poco después nombrara a Jordán Thomas, un chaval de 20 años sin más mérito que ser del PSOE y «experto en redes sociales» (Gómez dixit) como asesor, con un sueldo de 46.000 euros anuales. Ahí incluso los tragarruedas de molino, también conocidos como socios del Govern, protestaron y Thomas dimitió. Pero Fuster ya estaba lanzado. Así que, hace unos años, intervino en una oposición a la que se presentaba su hija y se encargó de eliminar a un competidor. Ha dimitido ahora, cuando se han conocido los hechos por una sentencia del TSJB, entre el aplauso de los socialistas, que muestran su amor a uno de los suyos. «Força i ànims» le desean. No hay nada como la famiglia.