Personas y turistas «de calidad»

¿Cómo se mide la «calidad» de una persona? ¿Qué cualidades nos pueden indicar si tiene más o menos «calidad»? Esa lista posiblemente sea de características no medibles, como la empatía, la generosidad, el respeto hacia los demás y hacia el entorno, la solidaridad, la comprensión, la tolerancia... Lo que en definitiva entendemos como una «buena persona».

La cosa cambia cuando hablamos de «turismo de calidad», ese que Ibiza quiere atraer desde hace años y que se asocia a menudo a la cantidad de dinero que los visitantes pueden fundir. Según este baremo, los que más gastan son de más «calidad». Poderoso caballero es don Dinero, no es nada nuevo. Todo lo puede y todo lo compra... si no ponemos límites. Porque no todo se puede comprar.

Deberíamos tener claro que la calidad no se mide por los ceros de la cuenta corriente (o los fajos de dinero negro), y que tener mucho dinero no es una patente de corso para hacer lo que te dé la gana; o al menos, no debería serlo y no deberíamos admitirlo. Un turista de calidad para Ibiza es el que respeta la isla y a sus habitantes, no la ensucia, la cuida, cumple unas normas fundamentales de urbanidad y civismo. Da igual el dinero que tenga y las facturas que sea capaz de pagar. Teniendo esto claro, por supuesto que hay que atraer a turistas de calidad. No a cafres con más o menos pasta.