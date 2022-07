Pep Marí torna a escena

(a Joan Botja que sí entendrà aquest article)

El poeta ( i també pintor, cal no oblidar-ho) Josep Marí clausura de forma solemne el bellíssim poema ‘Divagació a Colònia ‘. «Pell morena enrogint-se/davant la catedral/on un parell de torres d’afilada elegància/ reté/com si fos l’últim dia/la llum rovellada del capvespre...». El poema sembla que utilitzat a l’atzar, a la casualitat en tot moment i circumstància revela un estil i una forma clara de dir les coses, una geografia i una atmosfera, un escenari, i una intencionalitat que omple del principi a la fi el darrer llibre de l’esmentat artista, ‘Paratges habitats’ (Nova Editorial Moll, Mallorca 2022). Llibre que en paraules encertadíssims de Fanny Tur fou presentat a la a culta, noble classe cultural pitiusa. Un esdeveniment notable i renovador atès que l’amic Pep feia ja alguns anys -massa- que no feia acte de presentació poètica i creativa. Però ara, a l’inici d’un estiu tan salvatge com brutal surt a escena. ‘Paratges habitats’ és un excel·lent llibre de recomanació inevitable i lectura obligatòria. Així de simple. Així de fàcil. El llibre -i és un elogi- és cent per cent Pep Marí. Presenta totes les característiques que des d’un principi, podria citar a tall d’exemple ‘La veu dispersa’, estructuren l’estil i la forma que ell entén la paraula poesia, l’expressió lírica sentimental, de reivindicació de la terra assassinada, de pulsió i emoció a la vora d’un paisatge, d’una mar que l’acompanya de forma íntima la seva vida, la seva biografia. «Paratges habitats» -escriu l’autor al pròleg- «acull alhora una versificació lliure, no exempta del tot del ritme que la poesia, segons el meu parer, reclama...». Un llibre exemplar.