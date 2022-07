La paradoja Mateu-Schrödinger

Neus Mateu, concejala de Gobernación y Medio Ambiente de Sant Antoni, ve al gato vivo o muerto, como en la paradoja que planteó Erwin Schrödinger para explicar el complicado mundo cuántico. Un par de ejemplos. Mateu dijo en el pasado pleno de la Corporación que tras pasear por Can Bonet podía asegurar que el barrio estaba limpio (gato vivo), pero justo al día siguiente estaban los operarios limpiándolo a manguerazos y desbrozando calles donde había matas de un metro de altura, amén de ratoncitos en fase de putrefacción (gato muerto). Es decir, Can Bonet estaba a la vez limpio o sucio en la mente de Mateu, como el felino de Schrödinger. Otro: la concejala de Gobernación, responsable de la Policía Local, no debe tener claro que el West y s’Arenal (y Caló des Moro) son los supermercados del gas de la risa de la isla: hay días que no lo ve (gato vivo) y días en que sí (gato muerto), cuando este diario se lo recuerda con reportajes, a los que, curiosamente, suceden redadas en las zonas. Desgraciadamente, no todos los turistas tienen esa capacidad para entender la física cuántica como Mateu: la mayoría ve lo que ve, un pueblo donde da miedo pasear por algunas zonas a determinadas horas de la noche y donde se vende impunemente el óxido nitroso, a pesar de que las ordenanzas lo prohíben, y de la física cuántica.