Algo superficial y vulgar

Había pensado escribir una columna sobre el verano y cómo me gusta toda su vulgaridad. Me encanta que se relajen hábitos y costumbres, que nos despojemos de ropas y corsés y abracemos las camisas de flores y las chancletas, que mostremos los dedos de los pies y sudemos copiosamente en público. El verano nos acerca a ese animal primigenio que somos, antes de que el neolítico nos convirtiera en esclavos del trigo. Iba a escribir sobre lo bonito que es el verano cuando me asalta la conciencia que me recuerda que tengo el privilegio de escribir en la página 2 del decano de la prensa matutina balear, y que debería aprovecharlo para denunciar el infame servicio de transporte público que padecemos, las carencias crónicas de la sanidad, el modelo de explotación turística que permanece inalterable, o constatar que la experiencia de la pandemia no ha servido para que aprendamos nada de nada. Pero… ¿para qué? Observo a mis compañeros que llevan años denunciando estas vergüenzas semana tras semana y como este esfuerzo inútil les conduce indefectiblemente a la melancolía, que decía Ortega, así que prefiero escribir una columna superficial y vulgar, y celebrar los helados, los parques acuáticos y el moombathon. ¡¡Feliz Antropoceno a todos!!