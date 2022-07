Hay tiempo para las risas

La nueva obra de Marta Buchaca es brillante, divertida y valiente. ‘Quant temps em queda?’ se ha estrenado en Barcelona en el Teatro Goya, dentro de la programación del Grec. ¿Qué harías si supieras que te queda un mes de vida? Esta es la situación de uno de los cuatro protagonistas y tiene muy clara su misión: conseguir que su mujer y su mejor amigo sean pareja cuando él ya no esté. Bajo esta premisa se producen situaciones hilarantes, no exentas de emoción. Un canto a la vida y a la alegría. Pero, más allá de este particular ‘carpe diem’, hay un ingrediente que genera momentos especialmente jocosos. La aparición del castellano de forma puntual y las reacciones que provoca en uno de los personajes.

Si solo habitáramos en las redes, daríamos por hecho que vivimos en unas calles donde el conflicto lingüístico es insoportable. Calles pobladas por un ejército de ciudadanos airados, amargados y dedicados a humillar al vecino. La crispación es evidente. Pero resulta que, a cuenta del tema, una obra se permite bromear y la platea responde con algunas carcajadas memorables. Es desengrasante –y esperanzador– comprobar que sabemos reírnos de nuestros conflictos. Hay tiempo para el optimismo.