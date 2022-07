Conciliación a la antigua usanza

Son las diez y algo de la mañana en un bar de los de toda la vida. De ésos en los que las tostadas siguen siendo de llonguet y el café un auténtico levantamuertos. En vaso de cristal y sin espuma. En una mesa pegada a la pared, estratégicamente colocada cerca del ventilador, una partida de cartas. A tres. Dos señores de edad más que venerable y un niño que no supera los diez años y al que sus compañeros de partida jalean cada vez que consigue «un triunfo». Entre sus pies, una mochila bastante abultada. Carga en ella todo lo que le puede hacer falta en las horas que pasará en el bar, que nunca, ni él ni su madre, saben cuántas serán. «¿Hoy no vas a la playa?», le pregunta uno de los mayores mientras baraja. «No ha pasado nadie conocido», contesta el pequeño organizándose las cartas. «No, hoy le va a tocar quedarse aquí hasta después de comer», abunda la madre recogiendo los vasos (dos cafés y un lacao). Minutos después, mientras atiende a una clienta habitual, explica su drama. Y el del niño. No tienen escuela de verano. Los dos trabajan. Son de fuera. Aquí, ni abuelos ni tíos. Dejarlo en casa solo, en mitad del campo, no es una opción. Tampoco pagar una escuela privada. En agosto irá unas semanas al campamento. De momento, la conciliación es una mesa del bar en el que trabaja. Y porque el dueño le deja. Y unos señores con los que jugar a las cartas.