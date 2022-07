Una sola letra cambia radicalmente el significado de la palabra. Una cima de una cumbre, un punto de vista privilegiado que da alcance y te permite ver mucho más allá desde la que puedes disfrutar de todo lo que ha sido creado. Una sima, por el contrario, nos habla de un punto hundido, profundo donde el colectivo imaginario contempla la imagen de alguna cueva oscura con pocas posibilidades de vivir. Solo una letra cambia el significado de una forma radical. Son pequeñas actitudes las que pueden cambiar la vida de una forma radical: de la esperanza a la depresión, de la alegría a la tristeza, de la vida a la muerte. El Evangelio del domingo pasado nos daba una clave de compresión preciosa para la vida contándonos la historia de Marta y María, dos hermanas que reciben a Jesús en su casa. Marta estaba ocupadísima en mil cosas, mientras María permanece junto a Él. El propio Señor dice que es María la que elige la mejor parte: esta es la clave. Hay muchas cosas que hacer todos los días que nos cargan y a veces pesan. Elegir la mejor parte es elegir cómo quiero afrontar todas esas pequeñas realidades que me aparecen en mi día a día: ante una persona impertinente puedo sonreír y no tomarla muy en serio o darle cuerda y que me afecte.

Ante personas que van con rumores de un lado a otro, puedo elegir escucharlas con paz dejando que todo lo que me dicen pase de largo por mi vida y no me afecte. Ante problemas familiares, algunos de ellos muy complejos de resolver, puedo ir dejando que el tiempo ponga calma y que al juntarnos de nuevo se traten las cosas con misericordia, o echar leña al fuego siempre que tengo ocasión. Ante tantas cosas del día a día puedo elegir a Jesús y con Él y desde Él darle sentido y color a todo lo que ocurra, convirtiendo mis simas en cimas desde la que me encontraré más fuerte. Daniel Martín | Sacerdote