Alma pirata, libertad y bolsillo lleno

Pocas veces en mi vida he leído en tan corto espacio tanta cantidad de tonterías y tópicos, y miren que he leído discursos políticos en treinta años. ¿Qué pensarían si les ofrezco pasar sus vacaciones por 200 euros al día en un velero de seis metros de eslora sin baño ni cocina y encima amarrado en puerto, sin la posibilidad de navegar si no es pagando 150 euros más por travesía? Nada bonito, eso seguro. Y con este calor, por Dios... Pero, ¿y si les digo que este chollo es «la base para vivir y disfrutar la experiencia de dormir en un barco con espíritu libre y disfrutar del cielo estrellado de Formentera»? Cambia la cosa, ¿verdad? Y si encima les aseguro que en esta estancia «bajo las estrellas», con el lema ‘¡Deja que viva tu alma pirata interior de los mares del sur!’ (esto es insuperable), descubrir la «la isla y sus sublimes lugares paradisíacos»... ¡Les puedo cobrar el doble! Pues la oferta se incluye en el portal de Airbnb y sirve de perfecto ejemplo de la tremenda tontería que campa a sus anchas en estas islas, tan maravillosas y patéticas a la vez. Reúne todos los estereotipos que se venden de ellas y que, vale, pueden servir para algunos soñadores ilusos, pero que no son ni de lejos un reflejo de lo que Ibiza y Formentera pueden ofrecer. Pero así son las cosas.