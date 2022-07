El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el tren de cercanías y media distancia será gratis en la Península entre septiembre y diciembre para paliar el incremento del coste de la vida ha encendido la polémica en Ibiza, como cabía esperar, pues el Gobierno no ha previsto ninguna medida similar para las islas que no tienen tren. Es un ninguneo más que se añade a tantos otros, una discriminación injustificable que debe corregirse cuanto antes.

Esta medida anunciada por el presidente durante el debate sobre el estado de la nación es una de las más llamativas del paquete para reducir el impacto de la crisis, que se agravará tras el verano según todas las previsiones. Pero es sorprendente que el Gobierno y su nutrido equipo de asesores y altos funcionarios no hayan pensado qué medida análoga se podría impulsar en los territorios extrapeninsulares como Balears, donde sólo hay tren en Mallorca. De esta forma, se discrimina a los ciudadanos de las islas, que financian con sus impuestos las ayudas para paliar la crisis pero no se pueden beneficiar de ellas, pese a que el transporte público en Balears, y especialmente en Ibiza y Formentera, es muy deficiente y requiere elevadas inversiones para que de verdad se convierta en una alternativa al vehículo privado. Tal como están las líneas de autobuses ahora mismo, no tener coche o moto en las Pitiusas representa una seria dificultad para atender las obligaciones de la vida diaria (ir a trabajar, a comprar, a llevar o traer a los niños, a hacer cualquier gestión...), pues el transporte público no da garantías.

Es necesario que el Gobierno rectifique y atienda las demandas hechas desde las islas, donde también es necesario impulsar el uso del transporte público para reducir el gasto en combustible y aliviar la economía de las familias con menos ingresos. En el caso de las Pitiusas, además, fomentar la utilización de autobuses serviría para descongestionar las carreteras, que ya están muy saturadas, y reducir la siniestralidad y la sensación general de masificación. Pedro Sánchez sí anunció en su discurso «una inversión sin precedentes» para descarbonizar (eliminar el consumo de combustibles fósiles) Balears y Canarias, lo que debería implicar una acción decidida y ambiciosa de fomento del transporte público en las islas. Acción de la que, en cualquier caso, aún no tenemos noticia.

Tras la avalancha de críticas, procedentes también de los socios del Govern balear (Més y Podemos), el conseller de Movilidad, Josep Marí Ribas, salió al paso y avanzó que se pondrán en contacto con el Ministerio de Transportes para conseguir compensaciones, lo que demuestra que el Gobierno no ha tenido en cuenta la realidad insular en sus medidas de emergencia para hacer frente a la inflación desbocada.

La otra gran asignatura pendiente en las Pitiusas, junto al transporte público, es la falta de vivienda a precios asequibles, que impide a las empresas e instituciones completar sus plantillas y provoca una merma en la calidad de los servicios que prestan, además de que aboca a la exclusión social (o a marcharse de las Pitiusas) a parte de la población. La situación es más límite que nunca y tiene gravísimas consecuencias en todos los ámbitos, desde el social hasta el económico. Sin embargo, este problema también estuvo ausente del discurso del presidente, que solo se refirió a la vivienda para anunciar el desbloqueo de una operación urbanística en Madrid que permitirá construir 12.000 pisos.

El debate sobre el estado de la nación dejó una vez más patente la desconexión entre el centro de decisión política y los territorios periféricos como las islas, con una realidad y problemas diferentes, que requieren también medidas frente a la crisis pero adaptadas a sus circunstancias. El Govern balear y el PSOE de las islas deben ahora ser capaces de influir en Madrid para que las Balears sean compensadas y no se vean nuevamente discriminadas. Sería un grave error que en lugar de luchar por lo que es de justicia y corresponde a las islas, los políticos socialistas baleares se limitaran a cerrar filas y defender las decisiones tomadas por sus correligionarios del Gobierno antes que las necesidades de la ciudadanía a la que se deben. El objetivo es lograr para los habitantes de estas islas las mismas ventajas de las que se podrán beneficiar quienes residen en la Península, en vez de justificar sin la menor crítica el olvido y la falta de sensibilidad con que nos ha vuelto a tratar el Goberno central.

