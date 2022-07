Aceptamos rata como animal de compañía

A nuestra compañera Maite lo que más le ha llamado la atención del vídeo de las cuatro ratas paseando tan campantes por Platja d’en Bossa publicado ayer en la web del diario es la tranquilidad con la que los turistas pasaban, impasibles, junto a ellas. «Igual de tanto verlas, ya las toman por animales domésticos», ha bromeado con razón porque, sobre todo en verano y al menos en Vila, la convivencia con roedores y cucarachas es bastante más estrecha de lo que a muchos nos gustaría. A mí no sería la primera noche que me salta una rata del bordillo al cambiar de acera o que tengo que levantar el pie para esquivar a los blatodeos que se me cruzan en el camino. La calle es suya y están tan a gusto entre nosotros que hoy por hoy casi ni se molestan en esconderse. Y con motivos, porque a banquete cotidiano hemos convertido la ciudad en un edén para ellas. Restos de comida y basura esparcidos por doquier, aceras pegajosas de cerveza y fluidos varios, contenedores que rebosan y tan pronto se vacían vuelven, o casi, a llenarlos, aroma a sumidero... Dicen que es porque en Vila somos muchos, y guarros, pero si junto con el necesario civismo hubiera una limpieza más eficiente que el manguerazo indiscriminado a las calles del centro, igual hasta podríamos andar por ellas sin que se nos pegaran los pies al suelo de la roña. En 2022 ya no aspiramos como antaño a la escoba de oro que lucen urbes más grandes. Sólo a un poco de higiene.