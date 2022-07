Podria ser, un temps, -record i efervescència del record, clausula i elegia de la mort- la sal de la terra, el raïm fresc del setembre, la magrana oberta que neix per la diada de tots el sants i de tots els morts, el vi generós que ara desborda el teu vas, pura ceràmica d’artesà pur. És, podria ser, probable indecisió i la gent al carrer, vora el bar, amb les butxaques plenes, els vestits de cada dia quotidians de colors remarcables, amb la fredor a la cara i les mans amagades als rerafons d’abrics i altres menes de protecció. Tot, tot això podria ser... O perfectament tot el contrari, que de la confusió només en surt el caos, la fosca escalada de la infantesa, la maror de la mare entrant i sortint de la cuina, l’arribada al migdia del pare, atrafegat, amb el periòdic del dia a la mà, el cigarret als llavis, el moviment lent al obrir la porta de l’ascensor, quart primera, escala A i la clau que dóna entrada al pis. És, o era, l’hora del dinar casolà, l’hora del retaule, de la convocatòria a un possible acte de germanor. Temps era temps. Arítmia cadiovascular, fragmentació de diafragma, respiració artificial i assitida, circulació plena de la sang, alteració genètica i eclosió absoluta i clònica, alteració genètica i eclosió.Dispersió quirùgica de laborori subvencionat al cent per cent per ministres d’ordre i d’estat. Vet aquí les expectatives creades després de l’informe general dirigit en sessió plenària. (Avui entre la gent he perdut la teva imatge i la teva imatge és vermella i és verda, porta boira i lleu aire cansat, com una onada calenta a la llum de la mitjanit).