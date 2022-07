El grito que en 1977 movilizó a la ciudadanía, ‘Salvem ses Salines!’, se nos ha quedado, en los resultados, a medio camino. Se frenó la especulación inmobiliaria que hubiera provocado un daño irreversible, aunque todavía hay quien monta chaletitos de madera ilegales. El ámbito más fràgil de todo el litoral insular, que además es Parque Natural, es en estos momentos el más castigado de la isla. Y las administraciones en la higuera. Convendría que nuestros ineptos politicastros visitaran otros Parques. Descubrirían controles de aforo, restricciones estrictas y normas de lo que el visitante puede y no puede hacer. Nuestro Parque Natural, contrariamente, es tierra de nadie. No me cansaré de decir que la solución pasa, aunque en ello jueguen varias administraciones, por establecer un control de entrada en la bifurcación que va a las playas de es Cavallet y Migjorn. Y por cobrar un pase que revierta en el mantenimiento del humedal y las zonas dunares.

Todavía recuerdo el extraordinario reportaje que en su momento publicó en estos papeles Amanda Tur. Era una documentada voz de alarma, pero seguimos igual, nadie mueve un dedo. Y un actor que tiene un papel determinante, para bien y para mal, es la Salinera. Por un lado, es evidente que sin el mantenimiento que la empresa hace de las motas, el lugar sería el encharcamiento insaluble que tenemos en los abandonados estanques de la Platja d’en Bossa. Esta conservación, aunque sea interesada, es motivo sobrado para que la Salinera no tenga las trabas que las administraciones ponen a sus intervenciones. Es imprescindible un entente si no queremos ir a peor. Y la empresa, por su parte, no debería propasarse sacándole al lugar rendimientos que no tienen nada que ver con la extracción de la sal y que en nada benefician al Parque.