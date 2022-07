El artículo más increíble que has leído nunca

Sí, este es el artículo más brutal, más excitante y, sobre todo, más viral que hayas leído nunca. Te quedarás de piedra. Anonadado. Alucinada. ¿Qué es? Espera. No quiero perderte tan rápido. Ya sabes, todo eso del ‘clickbait’. Se trata de que tropieces con este título en la red, no puedas evitar clicarlo y aún permanezcas unos segundos más. Un anzuelo. Seguro que has caído más de una vez. Hay verdaderos maestros de la trampa. Algunos, de una zafiedad indiscutible, claramente mentiras. Pronto llega la decepción. Ni las imágenes eran tan impactantes ni la exclusiva era tal.

Siempre han existido los diarios sensacionalistas. Podías elegir comprarlos o no. El problema es que ahora se difuminan las cabeceras y la información verificada se trenza con la engañosa. Para los más jóvenes, discriminar es aun más complicado. ¿Es inocua tanta trampa? ¿Hasta qué punto cambia nuestra perspectiva? Cada día, vivimos enésimas versiones del cuento ‘¡Que viene el lobo!’. Cada día, nos recubrimos de nuevas capas de escepticismo e indiferencia. Al final, vendrá el lobo. Y nos pillará entretenidos con el penúltimo vídeo sexual... ¿Que este artículo no es increíble? ¿Yo dije eso? ¿Te he contado lo último de Shakira?