Ibiza pierde el tren

Vista desde Ibiza, la medida estrella de Pedro Sánchez para ayudar a las familias de regalar los abonos en Renfe parece un mal chiste. Pagaremos los billetes gratis de tren en la península mientras llenamos el depósito con una gasolina a precio de oro, negro, porque ni siquiera tenemos una red de transporte público digna de ese nombre. Tartanas impuntuales, sobrecargadas de gente y efluvios en verano, desaparecidas, excepto en las líneas principales, en invierno. Paradas que son un palo clavado al sol y conductores que mientras manejan ejercen de guías turísticos porque para nosotros pantallas e indicadores luminosos aún no se han inventado. Autobuses que para ser tercermundistas tendrían que pasar con más frecuencia y llegar a más sitios porque, al menos por lo que yo he visto, allí enseguida aparece un vehículo colectivo y aquí, según cuándo y a qué hora, no encuentras ni taxi... También nos puede picar que el presidente saque pecho con el proyecto de construir 12.000 pisos protegidos en Madrid mientras en la isla, con la vivienda más cara del Estado, racanea incluso el plus para los profesionales que vienen obligados y tenemos a enfermeras, policías, profesores... durmiendo en pisos patera y unos servicios públicos tan infradotados que la mínima gestión te lleva la vida en esperas. O que se siga aplazando el REB, destinado a compensar unos costes de insularidad que se están multiplicando con la inflación y nos dejan el bolsillo tiritando en cualquier compra. Pero ni por esas. Para ellos somos un parque temático de vacaciones y representamos pocos votos para las generales. Nos sale a pagar.