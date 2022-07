La taberna

No hay como una taberna en el centro del pueblo para testar el estado de ánimo de la sociedad en que vives o de la que te visita (como es el caso de Formentera). Julio es propenso a repetidores, que aprobaron el año pasado y vuelven a intentarlo este 2022 y aportan sus novedades familiares, las cuitas de un invierno sin pandemia, historias domésticas que se convierten en best sellers particulares. Aventuras imaginarias para un verano en la isla. Gracias a estas nuevas, los problemas colectivos de esta sociedad y que en su día llenaron ríos de tinta, incluso portadas en este medio, discusiones de café, plenos extraordinarios, incluso minutos de silencio de demagogia emocional, todos ellos duermen en ese baúl que se cierra a principio de temporada y se abrirá como lámpara de Aladino allá por las calendas del Pilar para volver a convertirse en el centro de nuestras vidas cotidianas. Ahora se trata de asumir tanto visitante, tanta inflación, la subida de la gasolina, los precios de los restaurantes, la falta de vivienda para empleados y un largo etcétera que se convierte en centro neurálgico de Formentera. Aperitivos o una simple copa de vino a eso de las dos que termina siendo el sínodo de los entendidos (bueno, había uno que entiende y los demás escuchamos). Respuestas al porqué de esta u otra uva para satisfacer un plato u otro. Muchas veces se rompen de repente todos los dogmas culinarios que heredamos de nuestros ancestros sobre el vino blanco con… o el vino tinto con… Los puntos suspensivos acaban en una ruptura de costumbres y conceptos preconcebidos. Tanto es así que no conformes con el mínimo acuerdo, después de una generosa ingesta de buen vino, con compañía de delicatessen, que hacen más fácil la interlocutoria. Dos se presentan a eso de las siete de la tarde, con la sana intención de seguir la clase, esta vez exclusivamente práctica, de donde salen algunas confidencias laborales que obligan a ampliar la cuestión hacia el actual momento económico y tate… todo lo que habían sido alegrías, casi fuegos artificiales se convierte en rostros de tristeza y preocupación.

Es lo que tiene la actualidad, aunque entre julio y octubre nos suene a chino en esta isla dedicada a satisfacer los placeres lúdicos de una sociedad que deja sus problemas en la Savina cuando baja del ferry. Al punto, alguien intercede en lo “serio”: ¿Puede ser un plato de jamón? Y con esa pregunta clave se da al traste con el atisbo de mal humor… ese que no cabe en las tabernas.