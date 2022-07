Querría aprovechar la oportunidad que me brinda el Diario para dar las gracias. Dar las gracias al gran equipo de profesionales que tenemos en nuestra sanidad pública, en concreto al Hospital de Can Misses. No valoramos la salud hasta que se resiente y uno siente la debilidad y fragilidad como una limitación que agobia. Pero personalmente puedo decir que todas las veces que he ido, cuando estuve ingresado y demás visitas y curas, han estado aliñadas por muchísimo cariño, cercanía, ternura y buen hacer. No tiene que ser nada fácil, teniendo en cuenta las condiciones tan difíciles que tienen nuestros profesionales de la salud: recortes, contratos por días, un número escaso de personal, listas de espera, alquileres por las nubes, hacen de esa profesión una misión a veces imposible. Pero nadie les arrebata su pasión a la hora de dedicarse en cuerpo y alma al paciente que tienen delante, cosa que agradecemos de todo corazón. Hubo un tiempo donde todos los días salíamos a aplaudiros. Ahora parece que se nos ha olvidado que, en la época más compleja de la historia contemporánea de España, vosotros estuvisteis al pie del cañón, en las vanguardias de una batalla que se libró contra un enemigo invisible que nos tuvo a todos en vilo. Vosotros, solo vosotros lo sabréis, vivisteis la tensión de no saber si lo llevaríais a casa, de no saber si os contagiaríais, de no saber qué os podría pasar. Pero no cejasteis en aquella vocación preciosa a la que habéis consagrado vuestra vida: servir al enfermo, curar al herido. Cuánto de Evangelio tienen vuestras vidas. Gracias.

Daniel Martín | Sacerdote