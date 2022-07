Vigilantes hacia lo que pueda venir

Hace pocos días CAEB presentó los datos de coyuntura económica de las Baleares durante el primer trimestre de 2022. Cuando se hace una presentación de esta naturaleza, aunque los datos básicos son los del trimestre analizado, también y especialmente se traslucen unas concusiones preliminares sobre el trimestre siguiente y, por ende, sobre la situación económica general que estamos atravesando, vista con visión de conjunto.

Precisamente, tenemos que saber interpretar bien lo que está pasando para no extraer conclusiones erróneas. De acuerdo con el informe de CAEB, el crecimiento en el conjunto de Baleares para ese trimestre fue del 13,9%. Puede parecer algo magnífico, y desde luego es muy positivo, pero al mismo tiempo no nos debemos llamar a engaño. En condiciones normales, los estudios de coyuntura analizan la economía en términos de crecimiento real y de la posición concreta en el “ciclo económico” en un momento dado. Pero sucede que no venimos de tiempos normales. La pandemia fue un tsunami que hundió la economía y destruyó tejido empresarial y de negocio. Esto hace que la perspectiva del estudio de coyuntura sea diferente a lo que suele ser habitualmente.

Visto de dónde venimos, la correcta interpretación de los datos es que ahora, todas las Islas Baleares estamos trabajado de manera ardua para salir del fondo en el que nos sumió la pandemia. Es como un submarinista que hace denodados esfuerzos para salir a la superficie, para sacar la nariz. Ibiza y Formentera no son excepción. En las Pitiusas, el crecimiento trimestral ha sido del 15,3%, algo superior al de Baleares. Pero se crece por el esfuerzo de salir a la superficie, por la necesidad de enjugar lo que se llama el “gap” prepandémico. Ibiza-Formentera, aunque registra el comportamiento más alcista en el tramo inicial del año, está todavía un 8,6% por debajo del nivel económico prepandemia. Por eso, el triunfalismo está fuera de lugar. Si acaso, felicitarnos de que con trabajo, trabajo y trabajo, los agentes económicos y sociales y las instituciones estamos haciendo un denodado esfuerzo por recuperar los niveles de antaño.

Por otro lado, la perspectiva de cara a los trimestres siguientes, aunque sigue la misma tónica de esfuerzo de recuperación de los niveles prepandemia, presenta nubarrones significativos. Basta mirar a nivel global: el Fondo Monetario Internacional ha rebajado recientemente las previsiones de crecimiento para el mundo para 2022 y 2023, con revisiones a la baja que no nos pueden pasar por alto, como las de la zona euro, o dentro de ella las revisiones a la baja de Alemania o Italia. Existe la impresión, cada vez más asentada de que se espera un cierto “stand by” económico a nivel global y por tanto, una mitigación del esfuerzo de salida a la superficie, pues apenas hemos empezado a superar lo peor de la pandemia, cuando nos hemos topado con la crisis de los suministros, la guerra de Ucrania y, con ella, las tensiones internacionales en diversas direcciones. Por decirlo de otro modo: hay analistas que intuyen que lo que pasa actualmente en las cifras de crecimiento, tiene algo de espejismo. Hay una expectativa de incertidumbre a nivel global, que lógicamente, directa o indirectamente algo tiene que afectar, más si cabe a economías abiertas como la nuestra. De todos modos, nuestra situación económica es potencialmente mejor que otras economías más vinculadas a cadenas de valor industriales. En cualquier caso, vienen curvas y no nos podemos despistar.

José Antonio Roselló Rausell | Vicepresidente de Baleares de CAEB por Ibiza y Formentera