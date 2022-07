El mega propósito fallido del postcovid

La referencia es el covid. Los medios de comunicación tendemos a comparar las noticias con la época anterior al maldito virus que puso del revés nuestra realidad (alguna más triste que otra, todo hay que decirlo). Es como un mantra que nos sirve de alivio, de respiro para autoconvencernos de que ‘casi’ estamos recuperados. De que la sociedad resurge, pero desde luego no como pensábamos. Ni somos más solidarios ni tenemos más empatía con los sanitarios ni nos preocupa más el medio ambiente. Al carajo todas las buenas intenciones; ha sido como un mega propósito de Año Nuevo fallido. No aprendemos. Recuerdo con nostalgia cómo estaban las playas, cómo respiraba la naturaleza aliviada durante el confinamiento y las restricciones posteriores. Después de más de cinco décadas Ibiza y Formentera disfrutaron en 2020 y 2021 de un invierno ampliado, de un alivio inesperado. Hoy publicamos que el nivel de reservas hoteleras para julio supera ya al del mismo mes de 2019. Cada vez que me enfrento al reto de llenar este recuadro me propongo aportar una pincelada de optimismo. Pero qué complicado lo pone la actualidad, la muy jodía. Será cuestión de abstraerse y aguantar, como hacemos siempre, para volver a sufrir el verano que viene.