El Gran Sacrificio

La inflación avanza y se burla de las medidas sociales que el Gobierno de Sánchez está tirando adelante. Los datos del empleo son buenos y las ayudas son importantes. Pero, aun así, cualquier medida se estrella en la caja del supermercado. ¿Se me habrá colado caviar sin darme cuenta? La invasión rusa de Ucrania está quebrando el bienestar (para unos) y la subsistencia (para otros). Sabemos lo que está en juego en la partida de Putin. Lo sabemos, otra cosa es el temblor de piernas. Se necesita un sacrifico colectivo y no está claro que estemos preparados para afrontarlo. “Sangre, sudor y lágrimas”, anunció Churchill como único camino hacia la victoria. En una traducción actualizada sería consumir menos energía y apretarse el cinturón. ¿Seremos capaces en una sociedad donde el valor del sacrificio está tan olvidado? La mayoría no se rige por ideologías ni creencias que la estimen. Nuestro rol de consumidores ha convertido el hedonismo en nuestro modo de vida. Y la pandemia ha dejado bajo mínimos nuestra resistencia frente a la adversidad. Cualquier dirigente actual sabe que el sacrificio es necesario. La oposición desleal también lo sabe. La ciudadanía decidirá si lo asume o lo rehúye. Putin observa la jugada.