«No me parecen muy pobres». Es el comentario que dejó una persona en la noticia compartida en Facebook por este diario sobre la entrega de llaves de las nuevas VPO de Ibiza. Me pregunto cómo se mide la pobreza en una foto. ¿Hay que ir con la ropa rasgada, la cara sucia y despeinado? ¿Tienes que llevar un letrero colgado en el que se lea la pensión o salario que cobras a fin de mes? ¿Tienes que tener un QR en el que al pasarlo por el móvil salga un certificado con tu minusvalía? Estuve hablando con una de las mujeres que recibió las llaves. Tiene dos hijos, uno de ellos con discapacidad, y trabaja solo en temporada. Cuando le dieron esas dos piezas metálicas que abren la puerta de su nueva vida, no podía dejar de llorar. Me recordó a cuando mi madre tenía cuatro trabajos a la vez (para lograr un sueldo decente) y para ir a dos de ellos hacía dedo porque eran en otro pueblo y no podía permitirse comprar un coche. Yo nunca he sido pobre, o no he sido consciente de que podría serlo, pero mi madre sí. Como siempre, en vez de alegrarnos por el bien ajeno, lo criticamos. Somos expertos en expulsar veneno a golpe de clic. El deporte nacional que no compite en los Juegos Olímpicos, pero debería. Porque en eso, en España, somos el número uno.