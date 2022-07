Vila, furgón de cola

La supuesta capitalidad de Vila en las Pitiusas mueve a risa. Nuestro pequeño mundo hace tiempo que va de cabeza o, más precisamente, no sabe dónde tiene la cabeza. Lo lógico sería que la ciudad, en tanto que cap i casal, fuese ejemplo y acicate de buen hacer para los otros municipios. Uno esperaría que Vila fuese la locomotora para el resto del territorio. Pues no señor. En casi todo y casi siempre, la ciudad es el furgón de cola. Vive a remolque. No es difícil ver que el Consell Insular de Formentera, en su gestión, le da lecciones al de Ibiza. Y que los ayuntamientos de los pueblos le dan lecciones al consistorio de Vila. Es algo que viene sucediendo desde hace tiempo. En estos mismos papeles ya hemos leído en titulares que Ibiza copia a Formentera. Ahora quiere hacerlo –y bien está que lo haga- limitando el número de vehículos que entran en la isla en verano y en el acceso a determinadas playas. Si no sabemos hacer otra cosa, bien está que sigamos copiando. Lo cierto es que, si miramos hacia atrás, nuestros hermanos formenterenses han sido mucho más exigentes que los ibicencos en la defensa y preservación de su territorio.

Y más de lo mismo. Resulta sintomático que mientras en Ibiza seguimos mareando la perdiz con en el bla, bla, bla de convertir la primera ronda en vía urbana y aprovechar, como tantas veces se les ha sugerido a nuestros mandarines, que aprovechen la referida conversión para crear en su subsuelo tantos aparcamientos perimetrales como sean necesarios, Santa Eulària se nos adelanta y proyecta en firme varios aparcamientos subterráneos en la entrada del pueblo, ajardinamientos, zonas verdes en superficie y un circuito cultural urbano que conectará la Casa Barrau, el Museo Etnográfico y Can Planetes, etc. Nada nuevo. El municipio eulaliense ya nos dio a los vileros una buena lección de cómo debe hacerse y cuidarse un paseo marítimo, algo que en la bahía de Vila hicimos rermatadamente mal. En la ciudad –es mi opinión- tenemos unos mandatarios que pisan caca y hacen que todos los vecinos la pisemos. Y duele decirlo.