Se desprecian, pero siguen juntos

No disimulan. El desprecio es mutuo y explícito. Se dicen tales cosas y actúan de tal manera que queda claro que, como mínimo, no se respetan. Las descalificaciones tanto del segundo teniente de alcalde, José Ramón Martín, como del alcalde, Marcos Serra, contra el primer teniente de alcalde, Joan Torres, serían la antesala en cualquier otra corporación (coherente) de la destitución de este último y de su expulsión del equipo de Gobierno, pues queda patente que ni lo tragan ni consideran que sea apto para el cargo. Y al contrario, el propio Torres, visto cómo lo tratan y lo que opinan de él, debería mandarlos al carajo y dejarlos en minoría. Pero Serra cree que necesita al Pi para llegar hasta mayo de 2023 y Torres no tiene nada que perder si sigue siendo la mosca cojonera: mejor dentro y mandando, que fuera y cobrando menos. Toni Marí, Botja (PP) ya se enfrentó hace dos décadas a un gobierno en minoría tras la negativa de los dos ediles de Democracia Pitiusa a respaldar sus presupuestos. Y no pasó nada. Se prorrogaron los del año anterior y punto. Quizás esa sería la mejor solución ahora, más que nada por estética, porque lo que sucede en ese Consistorio provoca bochorno. Y se equivoca el edil de Cs cuando tacha a Torres de infiltrado del PSOE: los socialistas ya lo conocen.