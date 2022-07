Saint Remy-Málaga-Formentera

A estas edades uno recuerda aquel eslogan llamativo y pretencioso, a la vez, que decía ‘Reus-París-Londres’. Equiparando a la capital del ‘fruto seco’, Reus, con dos de las capitales del mundo… sería por la proximidad de Salou y el turismo de ‘botellón a la inglesa’. El viernes se abrió en el Hotel Cala Saona, un ‘art gallery’. Vamos, una galería de exposiciones con voluntad de convertirse en espacio permanente durante la temporada estival donde los artistas puedan mostrar sus creaciones. Es evidente que se trata de un principio que necesita ajustarse al objetivo final de esa ‘art gallery’. Ideas, retoques, cambios de iluminación y un etc que los profesionales del tema deberán ir haciendo suyos para que brille en un entorno adecuado. Venga de donde venga cualquier intento de traer arte a Formentera y todos apreciamos la voluntad del Consell en este sector de dedicar dos salas a muestras de las diferentes especialidades o aquella exposición de ‘a las cinco de la tarde’ de Michel Mouffe en sa Saineta, que me hubiera gustado que tuviera una continuidad, porque hay artistas y hay marcos adecuados (que se escribe tradicionalmente) para incrementar durante la ‘temporada’ el número de actividades artísticas y pretender (de pretencioso) crear un eje del arte entre Formentera-Saint Remy de Provenze-Málaga.

Sin desmerecer a otras, pero uno escribe de lo que conoce. Porque esa localidad del sudeste francés (donde vivió Carolina de Mónaco, icono de mi generación del 52) reúne en apenas diez mil habitantes más de 52 galerías de arte, sin contar el ‘museo Van Gogh’ en el hospital psiquiátrico donde estuvo internado el genial artista. Sigamos hasta Málaga, ciudad (más habitantes) que se ha convertido en referencia en el mundo cultural. Atrás quedan los años de un Torremolinos de película costumbrista y turismo de alpargata o la Marbella de los jeques y Puerto Banús. Para concentrar en unos pocos kms cuadrados expresiones artísticas de un atractivo a nivel mundial… Me refiero a la llegada en las últimas décadas de museos (Picasso, Thyseen, Pompidou, Unicaja, etc) que han situado a Málaga en los circuitos internacionales del arte. A los que se añade el Teatro Soho capitaneado por el actor Antonio Banderas. Sin caer (o cayendo) en el chauvinisme. Por qué no Formentera, con iniciativas públicas y privadas, como Cala Saona y otros que puedan añadirse, ofrezca algo más que playa y buena gastronomía a los que nos visitan. Un poco de collage de Pedro García Villegas donde se entrecruzan las miradas de Frida, Sofía, Ava o el mismísimo Bowie, puede ser la guinda.