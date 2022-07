El elefante en Ibiza

Es el elefante en el salón. Ese mastodonte que todos fingen no ver y que deben rodear, pues ocupa toda la habitación. La masificación turística y la capacidad (o más bien incapacidad) de la isla para soportar la presión humana brutal del verano es un tema muy incómodo, tanto como ese enorme elefante. Y así seguimos, mirando para otro sitio mientras año tras año se superan los récords anteriores y observamos los estragos de sobrecargar una isla pequeña con recursos limitados y unas infraestructuras que no pueden dar servicio a tanta población, porque se han quedado viejas y pequeñas, por la falta de inversiones o porque ya no pueden aumentar más. El problema del agua es un ejemplo paradigmático: las tres desalinizadoras no dan abasto, lo que se complica con una red obsoleta que en algunas zonas pierde hasta el 40% del caudal, algo inaudito en una isla que no tiene agua y cuyos acuíferos están agotados y salinizados. Es necesario plantearnos en serio qué vamos a hacer con este elefante que amenaza con colapsar nuestro salón. Y este debate no es turismofobia ni querer acabar con el turismo ni hace peligrar la economía ni pone en duda que la industria turística es el sustento, prácticamente único, de Ibiza. Es utilizar el sentido común para que el elefante no nos aplaste a todos cualquier día de estos.