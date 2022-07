Ibiza ya no es para todos

El otro día una conocida me envió un mensaje a la desesperada en el que, básicamente, me preguntaba si conocía de un alojamiento «barato» para venir un fin de semana este verano. Le daba igual que fuera un apartamento, que un hostal, que un sitio donde poner una tienda de campaña. No es el primero ni será el último, pero este año me estoy cansando de repetir que no vengan, que elijan otro destino. ¿Por qué? Porque yo siempre he concebido la isla como un destino para pasarlo bien, desconectar y generar anécdotas de esas que recuerdas año tras año con las mismas frases y que te sacan la misma sonrisa. Ahora, para poder hacer eso en tres días de escapada, necesitas dedicar la mitad de tu sueldo. Y, según lo que ganes, entero. Y no hablo de darte grandes lujos, pero los vuelos están por las nubes, los hoteles también y hasta por desayunar te piden diez euros. Y claro, el mes tiene 30 días, habría que hacer mucho encaje de bolillos. No sé en qué momento se decidió que ‘excluir’ a turistas de renta media era buena idea, pero estoy convencida de que habrá sitios que los acojan. Y no sirve que digamos la tan manida frase de «si no te lo puedes permitir, no vengas» o el ya cansino comentario de que «estar aquí, se paga». Ibiza es para todos, decían. ¿Dónde ha quedado eso?