Ibiza y la potencia sin control

El Consell de Ibiza ha iniciado por fin el tortuoso pero necesario trayecto hacia el control de la entrada de vehículos en la isla. Formentera es pionera en este aspecto, como en el control de los fondeos sobre la posidonia. Hace tiempo que se dieron cuenta de que sin el patrimonio natural estas islas pierden la mayor parte de su atractivo. Pero como dice la promoción de no me acuerdo qué campaña, ‘la potencia sin control no sirve de nada’. El ejemplo lo tenemos con la posidonia; estamos ya en julio y no tenemos ni la mitad del operativo de control, ya de por sí exiguo, trabajando en la costa. No será la primera vez que lo diga, pero si no hay medios para controlar las restricciones en favor de nuestro medio ambiente, éstas sólo servirán para que quienes se las saltan a la torera se echen una risas a nuestra costa. Y me viene a la cabeza el descerebrado que controla los fondeos ilegales de Porroig o los capitanes de grandes yates que se fuman un puro mientras su ancla barre decenas de metros cuadrados de posidonia. Es como si alguien arrasara medio bosque, pero como bajo el mar no se ve el atentado... O como la sección de disciplina urbanística, que se creó en 2018 y sólo tiene un celador para controlar la mitad del territorio de la isla. Así de bien hacemos las cosas en la isla de los famosos...