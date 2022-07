‘Procés’: mucho por reparar

Gabriela Serra (CUP) ha reconocido que el día en que se declaró la república catalana su partido sabía que no había estructuras de estado preparadas. “Se decidió que no lo dijésemos”, ha admitido ahora a Gemma Nierga (TVE). Días antes de aquella declaración unilateral, Puigdemont había proclamado la independencia para suspenderla segundos después. Antes de la patochada, hubo una tensa reunión de urgencia entre Junts y la CUP. Al finalizar el encuentro, los rostros de Reguant y Boya eran un poema. La CUP calló la falta de estructuras, pero nunca quiso maquillar la dificultad de tirar adelante un proceso con la UE y los poderes político, judicial, policial y económico en contra. En 2019, ya desde Ginebra, Anna Gabriel animó a analizar lo sucedido. “Revisar aquello que no se hizo bien”, “asumir la responsabilidad propia”, exigir correspondencia “entre lo que se dice en público y la realidad” y no permitir que con el pretexto de la “solidaridad antirrepresiva” se realicen “coacciones demasiado convencionales”. Con mentiras, el ‘procés’ sumó voluntades y señaló traidores. El PP tampoco lo combatió con juego limpio. Hay mucho por reparar. Bienvenida cualquier dosis de verdad autocrítica.