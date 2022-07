Posar fre per tenir futur

Per més que ho pens no m’entra al cap l’obsessió de la dreta de voler vendre l’illa al turisme. La darrera ocurrència, per si no havia quedat dubte que, per a ells, tot està a disposició dels turistes, es donar ús turístic a habitacions de les cases dels pagesos.

Mentre les treballadores i treballadors de l’illa paguen barbaritats per un pis, per habitacions per tot l’any, mentre el lloguer turístic ha invadit les nostres comunitats de vesines i vesins tot i la seva prohibició, lluny de fer habitatge públic a preu assequible, Vicent Marí creu que ara el que necessita l’illa és acollir els turistes a les cases de pageses del nostre camp. No don crèdit.

Quantes sancions a pisos turístics il·legals ha cobrat el Consell d’Ibiza? Sabem quants pisos on abans hi vivien famílies ara són a les plataformes d’internet? El problema de l’accés a l’habitatge és prou greu com per no seguir jugant a la inacció o per fomentar encara més el lloguer turístic i legalitzar-lo. Sancionin, actuïn, tenen les competències.

L’estratègia és clara, tot a l’abast del turista, convertir-se en un monocultiu turístic, amb l’excusa de complementar l’activitat rural, dir-li al pagès que deixi la seva activitat agrònoma, que això és del segle passat i que es converteixi en un petit hoteler, abandoni vostè la terra i entri a AirBnb. Ja poden pagar programes de televisió per difondre la feina del camp, que a l’hora de la realitat el missatge és clar: menyspreu, tot per al turisme, res per al resident, i cap política per al resident.

No és el nostre model, a la ciutat d’Ibiza vam ser pioners en defensar la prohibició del lloguer turístic als habitatges purifamiliars i a unifamiliars, així ho contempla del PGOU, a falta que el Consell d’Ibiza faci la seva feina, perseguir-lo, multar, actuar, lluitar contra ell, ja que és la major amenaça per l’accés a l’habitatge. No sorprèn, per a ells l’habitatge és una mercaderia i no un dret, millor per al turista, que per al resident.

El model és posar fre per tenir futur. Les polítiques que s’han d’aplicar han de deixar enrere la idea que Ibiza només pot viure del turisme i avançar cap a la idea que Ibiza ha de ser un lloc on viure. També necessitam d’agricultors, científics, professorat, sanitaris i tants d’altres, però per aconseguir-ho hem d’oferir-los un projecte de vida de futur que no només depengui del turisme.