La vida de «los otros»

Si las imágenes de civiles apelotonados inertes en el suelo en un revoltijo de muertos, heridos, de personas que son apaleadas brutalmente mientras yacen indefensas, fueran de refugiados ucranianos Pedro Sánchez no hubiera tenido la indecencia de pedirnos que nos pusiéramos «en la piel» de los soldados rusos, como hizo este miércoles con los gendarmes marroquíes. Si a los que matan a palos fueran blancos europeos, condenaría unos crímenes execrables, en vez de «lamentar» los daños colaterales de lo que, antes de matizaciones, definió como «bien resuelto». Ni se hubiera atrevido Margarita Robles a exculpar la matanza con que «hay que ser contundentes en inmigración» porque «detrás hay mafias». Con cinismo y mentiras. Porque detrás de la tragedia en Melilla no están las mafias, está una cruenta guerra en Sudán, de la que no mueve trailers solidarios porque es «una guerra de negros», están la hambruna, la desesperación... y la hipocresía de una UE que tiene en África su almacén de materias primas y vertedero barato para nuestras baterías de móvil y más desechos tóxicos. La Europa que cacarea sus valores y que si en algún momento falta trigo, lo acaparará a despecho del hambre y la supervivencia de aquellos a los que dejaría sin él. Que fleta trenes para unos y cava tumbas sin nombre para los otros. Dentro de unos meses el PSOE nos pedirá el voto para frenar a la extrema derecha pero, mientras, el desprecio a las vidas de los migrantes y el racismo de ésta ya ha sido institucionalizado en los discursos y la política migratoria de su propio Gobierno. Sánchez ha erigido en el sur una frontera de dolor que pueden aplaudir los ultras... y solo a cambio del Sáhara.