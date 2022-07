Todo por la pasta

Ejercer de aguafiestas en estos días pospandémicos y de próspero estiaje me incomoda, pero la euforia de algunos dice que no ha cambiado nada, que volvemos a las andadas, a la especulación cortoplacista. Desde hace muchos años, demasiados, casi todas las escasas iniciativas políticas y empresariales apuntan a mejorar el negocio del ocio. Y bien está si en paralelo se mejora –cosa que no sucede- la vida de los vecinos, en la ciudad y en los pueblos. A los que no somos turistas se nos quiere conformar con cuatro parches. Medidas radicales que cambien las cosas a mejor, no se toma ni una. Parte del problema es, por supuesto, que somos una especie resistente. Y que mal que bien, vamos tirando. No parece, por otra parte, que preocupe demasiado que la bola de despropósitos siga creciendo.

Como una mosca cojonera, me persigue una pregunta: ¿es la isla que hacemos y dejamos mejor que la que recibimos? Que todo tiempo pasado fue mejor es falso, pero la comparación con el ayer me hace dudar. No me gusta la Ibiza que veo cuando recuerdo la que vi. Hoy tenemos una ciudad invertebrada en la que es incómodo vivir. Faltan equipamientos y espacios verdes. Las calles están a tal punto abarrotadas de coches aparcados que nos cuesta encontrar huecos para abandonar las aceras. La ciudad está sucia y huele mal. Confieso que ya me cansa repetir desaguisados. Los de siempre. En el puerto. En Dalt Vila. En la Penya. En la Marina. En el Ensanche. En el entorno de la ciudad. Me cabrea la Penya como territorio comanche. Y que la Marina sea en un barrio estacional, fantasmal en invierno. Y que el Ensanche sea inhóspito y anodino. Y si salimos de la ciudad, ¿hemos mejorado en algo el paisaje? Los viejos cultivos son hoy barbechos, Los bosques son jamerdanas, las fuentes están secas, los aljibes vacíos, las norias arruinadas, los caminos alquitranados, en las calas los hoteles se encaramaan en laderas que eran boscosas y en las playas se comen los arenales. Ibiza cabalga el caos. Y para nuestra desgracia, el caos vende. Lo que nos deje este galope desbocado, muchos ya no lo veremos. Mejor así.