Blanco de Ibiza

Cuatro colores hay en Ibiza que relumbran mucho más que Ushuaïa de noche en verano: el blanco de las casas payesas; el azul cobalto del ‘cielo-mar’ (en esta isla ambos elementos son siameses y no hay cirujano ni fotógrafo que los separe); el verde crujiente de los pinos y los matorrales rebozado de sol y resina; y el ocre de la arcilla, mi tierra predilecta para recibir sepultura sin ataúd en estrecho abrazo con ella hasta adquirir su tonalidad, pues nada me gustaría más que verme con buen color de cara el día ese trompetero de la resurrección de los muertos.

Hoy hablaré del blanco. Digamos que la isla entera vive medio sumergida en el azul −el celeste y el marino−, como si practicara snorkel. Pero es el color blanco que reviste el exterior de la casa payesa y las iglesias el que le ha proporcionado mayor identidad y proyección a Ibiza, un lugar que tiene en su arquitectura tradicional el mejor regalo que le hace al mundo. Antes dicho color se aplicaba con lechadas de cal; ahora, desgraciadamente, con pinturas plásticas las más de las veces, todo un sacrilegio contra la construcción rural.

Es el blanco ibicenco de la cal un blanco puro, intenso, sin intermediarios cromáticos que le templen su ira a la penumbra del cemento y a las tenebrosidades del alma de los forasteros que aterrizan en Ibiza para rapiñar; un blanco que combustiona casi con la irradiación solar y el estridor de las chicharras. Tan rabioso de luz este blanco que, si lo miras fijamente a mediodía sin parpadear, acaba por picarte en los ojos con aguijones de cal. Temible cegador, asimismo, para los muchos trasnochadores que pululan por las discotecas de la isla en verano y se levantan cual zombis al día siguiente, justo a la hora de comer, como si los convocara también otro ángel trompetero. Y tanto más cegador para dráculas diversos de visita, vampiros y otros fotófobos del montón.

El encalado de las casas se generalizó en el Mediterráneo desde tiempos inmemoriales en muchos de sus países ribereños, tal como ocurrió en Grecia, en Sicilia, en el Magreb y en las Baleares. En la Península, es Andalucía la que ostenta la mayor superficie de muros de casas emblanquecidos, todo un latifundio del color blanco sin más señorito que la flor del geranio que lucen las fachadas. También en Valencia se blanqueaban pueblos enteros en los felices tiempos de la cal, mas la edificación autóctona mutó durante el desarrollismo en adefesios arquitectónicos de imposible clasificación que, por desgracia, no arden como las fallas.

A partir de siglo XIX, se produce en muchos lugares de España una auténtica fiebre por enjalbegar. Habida cuenta de las propiedades desinfectantes de la cal, las autoridades de la época, partidarias de las teorías higienistas, aconsejan a la población su empleo masivo para evitar la propagación de enfermedades.

Su utilidad antiséptica y disolvente no se limitaba solo a la pintura, también se espolvoreaba o se echaban trozos grandes, como por ejemplo en los enterramientos en años de epidemia. Yo mismo, sin ir más lejos, comprobé su eficacia en mi época de monitor scout, allá por el Jurásico. Y no como enterrador −en este caso habría sido de niños despeñados−, sino en una labor de índole menos lúgubre, aunque no menos sepulturera. Sin saber muy bien por qué, me nombraban siempre ‘ingeniero de letrinas’ en los campamentos de verano, un orgullo para mi familia. Quizá porque daba yo con el diseño −nada fácil, dada la afluencia y las prisas− de sofisticadas redes de zanjas profundas; y también porque no escatimaba cal. O quizá porque me gustaba hacer acopio de libros y revistas para dejarlos a discreción de los usuarios, pura instrucción y divertimento con que acompañar los menesteres propios del lugar. Hoy, en cambio, todo se sazona con el móvil.

Aparte de sus propiedades desinfectantes y de ahuyentar arañas e insectos, aunque no turistas pesados, pintar con cal ofrece otras ventajas en la isla. El color blanco refleja los rayos solares, mitigándose así los sofocos del verano ibicenco. Asimismo, esta capa de pintura protege de la humedad de la brisa marina las piedras calizas con que construían las viviendas, en especial si utilizaban la llamada piedra marés, tan blanda y erosionable que se podía trabajar con herramientas de carpintero, al decir del escritor Víctor Navarro.

Tantas ventajas, y a un coste tan razonable (en Ibiza había varios hornos de cal) llevaron a encalar aquí a diestro y siniestro todo aquello de la propiedad payesa que no se moviera: cercas, pozos, fachadas, aljibes, ribazos... Por poco hasta las sargantanas, tan de posado y divinas ellas en los muros. Debo aclarar, sin embargo, que se daban excepciones. Algunas casas −siempre hay rebeldes−, se dejaban sin pintar, en especial las fachadas norte.

Se enjalbegaba una vez al año, tarea asumida por las mujeres, que, provistas con largas cañas con un pincel de esparto en su extremo, parecían rebautizar la isla entera en la fe mediterránea.

Los ibicencos tomaban conciencia, ante la penuria de adornos de la casa payesa, que el blanco lo significaba todo para ellos, pues era justo sobre su omnipresente fondo donde se resaltaban, fulgurantes, los colores de cuanto les regalaba la vida: árboles frutales, cielo, hijos, pan y mar.