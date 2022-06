Y solo estamos en junio...

En la sala del aeropuerto de Ibiza un grupo de padres esperamos la llegada de nuestros hijos del viaje de fin de curso. Hay un poco de todo, un par de comerciantes, la propietaria de un taller mecánico, el conductor de un camión de la construcción... en la tertulia la percepción es común: este verano hay más turistas que nunca, más vehículos que nunca, más jaleo que nunca a estas alturas de la temporada. También se repiten las quejas sobre las plantillas. Unos autónomos, esos seres superdotados que nunca libran y nunca se ponen enfermos, me comentan que trabajan doce horas diarias, seis días a la semana, porque no han sido capaces de encontrar trabajadores con una cualificación mínima que les hagan el relevo. Todos conocemos casos similares porque esto es la nueva normalidad de esta temporada de locura de 2022 en las islas. La sensación es de agobio, de que las costuras que mantienen la red laboral y social están a punto de saltar, de que no se ve una solución ni a corto ni a medio plazo a la falta de trabajadores, de espacio, de infraestructuras... Y eso que solo estamos en junio. Quedan julio, agosto y septiembre por delante. A ver cómo llegamos...