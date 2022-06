Decadència cultural a Eivissa

El Parlament Europeu, en el seu informe de 2016 sobre «una Política Comunitària Coherent per les Indústries Culturals i Creatives», fa referència al valor social que suposa la Cultura, al fet de ser aquesta un àmbit important en l’ocupació autònoma i al seu paper instrumental en processos de regeneració i innovació urbanes, entre d’altres. I conclou afirmant que la cultura, l’art i la creativitat representen avui dia el vertader element distintiu d’Europa en el món. On es troba Eivissa en aquest context?

No només estam a anys llum d’Europa i de ser una illa «intel·ligent» (la intel·ligència d’un territori no consisteix a tenir càmeres a les platges ni que els ciutadans disposin d’una aplicació per fer la feina de detectar i informar de les males olors), sinó que els responsables actuals de la nostra màxima institució de govern ens deixen de manera continuada en una lamentable posició, amb la seva insistència a fer el ridícul i en posar-nos a tots els illencs en evidència davant Europa i el món sencer.

Resulta difícil de creure que la institució de govern més important d’Eivissa, amb el totpoderós Vicent Marí al capdavant, fos capaç de contractar una pallassada de característiques semblants, com va ser la dels International Influencers Awards que, amb uns contractes de dubtosa legalitat i unes despeses extraordinàries, va suposar un altre motiu de rialla mundial i d’ofensa i insult als eivissencs.

Són aquests els turistes de qualitat? Els que segueixen als reis del postureig en les xarxes? De veritat creuen aquests «genis de la política» del Consell que aquests seguidors aprecien la nostra artesania, la nostra gastronomia, el nostre camp, en definitiva els nostres patrimonis natural i cultural?

Si ja és indignant escoltar a l’empresa promotora dient que tenia com a objectiu «que els assistents coneguessin Eivissa, els seus encants i valors i fossin ambaixadors de l’illa», més que sorprenent és que tenguin el coratge i la gosadia de dir que «l’impacte i la repercussió han set positius», i abominable la seva afirmació que «el seu amor per l’illa, el respecte i afecte fou una de les grans motivacions per posar en marxa aquest esdeveniment».

Que no estimin Eivissa els promotors ni els protagonistes d’aquest circ grotesc que va ser els premis Influencers és fins a cert punt comprensible. Però que no l’estimin els que ens governen, que són els nostres servidors públics, aquells que lideren la primera institució per a fer la millor gestió i cuidar dels ciutadans que representen!

Quan l’ecologisme i la reivindicació per la sostenibilitat de la natura ja fa dècades que té presència en el context polític mundial, quan els informes dels experts en clima del Govern demanen baixar els fluxos de turistes per les raons que tots coneixem, a Eivissa els governants malbaraten els nostres sous en campanyes per promoure el turisme irrespectuós amb el nostre territori, la nostra gent i els visitants que veuen en l’illa un indret idíl·lic on passar les seues vacances.

Això no és estimar Eivissa! Estimar Eivissa és treballar perquè més de trenta activitats que tenim i que es poden catalogar com a Indústries Culturals i Creatives incrementin la seva notorietat dins el model econòmic de l’illa, massa dominat pel pilar del turisme. Estimar Eivissa és fer servir l’influx de la cultura i la creativitat com a element facilitador de l’ajustament i revitalitzador del Model Turístic, en termes d’imatge i model de convivència. Estimar Eivissa és promoure un ecosistema insular favorable al desenvolupament de la Cultura i el talent creatiu, professional i empresarial, així com activar el potencial de l’economia creativa, per donar un impuls al model d’illa i, en conseqüència, al model turístic.

Sent estimar sinònim de cuidar, estimar Eivissa és respectar i fer respectar el territori i els seus habitants, i no fer-los sentir vergonya d’haver nascut aquí o haver-la escollit per a viure. És convertir-la en un model a admirar per tots i a imitar per molts, a la resta del país i a l’estranger, tot això garantint el benestar de residents i visitants, presents i futurs.

En el moment en què estam, durant l’actual legislatura, trobam a faltar en la primera institució illenca voluntat política, sense la qual res és possible; però també eficàcia operativa, i sense aquesta tot és inútil. Aquí no necessitam ambaixadors, molt menys dels que es financen des del Consell; el que necessitam és un altre tipus de dirigents, formats i competents en les diferents disciplines. Eivissa es mereix una altra cosa! En política, igual que en la resta d’àmbits, l’avaluació és necessària i, tenint acceptat que els representants polítics no tenen cap altra regulació ni possible censura pels seus actes que la de les urnes, només els queda a elles ser implacables i fer justícia donant a cada u el que es mereix.

Rita Planells Ferrer | Regidora del grup Socialista a Santa Eulària des Riu i membre del Comitè Insular de la Federació Socialista d’Eivissa