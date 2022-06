He visto viviendas que no creeríais...

Si el replicante Roy Batty siguiera vivo y en Ibiza, modificaría su emocionante monólogo final en ‘Blade Runner’. Nada de batallitas más allá de Orión ni rayos iluminando la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Lo que contaría estremecido antes de dejarse morir serían los horrores que aparecen en los anuncios del alquiler de viviendas en la isla. «He visto garajes convertidos en dormitorios sin ventanas ni ventilación, he contemplado cómo se alquilan colchones en terrazas con una sombrilla como único techo, he visto alquilarse corrales, tiendas de campaña, hamacas, lavaderos... He comprobado que la codicia humana en Ibiza no tiene fin. Todos esos momentos perdurarán en el tiempo y se repetirán cada verano...», para desesperación de los trabajadores, temporeros y residentes, cuyas exiguas nóminas no les permiten ni siquiera alquilar una habitación compartida sin derecho a cocina. Batty acabaría su monólogo de manera parecida, pero con un ligero cambio, en lugar de «Es hora de morir», el replicante diría: «Es hora de abandonar la isla». Ni un androide podría soportar malvivir en una isla donde el lujo más obsceno corre paralelo a la pobreza rampante sin que nadie mueva un dedo por acabar con esta situación. Para lágrimas, las nuestras, Roy Batty.