En estos días se cumplen 40 años del Mundial del 82, el de Naranjito, al que siempre relaciono con Juan Negrín, el último presidente de la República. En las semanas previas al campeonato viajé con mis padres a Sitges a conocer al tío Anselmo y la tía Juanita, que eran una leyenda en la familia. Mi tío abuelo perteneció al Cuerpo de Carabineros, bautizados durante la Guerra Civil como los ‘Hijos de Negrín’. El cuerpo que se mantuvo fiel a la legalidad republicana y que se convirtió en fuerza de choque en las batallas decisivas de la contienda. Cuando acabó fue capturado y condenado a muerte. La pena nunca se ejecutó, pero Anselmo pasó más de 20 años entre rejas. Juanita fregó escaleras en media España siguiendo el periplo de su marido por las cárceles franquistas. Cuando fue liberado trabajó de carpintero y pasaba el rato tallando unas preciosas figuras de animales en madera. En aquellos días nos hicimos inseparables. Me levantaba al alba para que le acompañara a pescar llises y me llevaba a una tertulia en la que solo se hablaba de fútbol. Del Mundial y de su Barça. Cuando nos separamos lloré como el niño que era y Anselmo, grande y bueno, me regaló un ciervo y una pantera tallados, que aún conservo, y un libro sobre el Mundial. El de Naranjito y Negrín. El de Anselmo.