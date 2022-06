Ese sentimiento que impulsa a interesarse por los demás, querer ayudarlos y ofrecerles una oportunidad. O esa virtud que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. La caridad mueve al mundo hacia lo que de verdad está llamado a ser. Nos abre a la historia concreta del otro y nos muestra el valor más profundo de todo lo que hacemos. De hecho, cuando uno sale de si mismo desinteresadamente, encuentra siempre un tesoro. Un tesoro que llevamos en nosotros y que nos revela nuestro verdadero fin: estamos hechos para ofrecer esperanza y ayuda, aliento y compasión, ternura y simpatía. Estamos hechos para amar con sinceridad y para sentirnos amados de la misma forma. La caridad por tanto se nos muestra no como un accesorio o adorno que vivimos en ciertos días, sino como una verdad existencial que nos conforma, nos abre a un horizonte pleno de sentido y nos ofrece la posibilidad de ser mejores. La caridad nos habla del cielo hecho tierra, del Dios hecho carne, del otro como hermano y no como enemigo y de uno mismo como digno de ser amado. La caridad nos ofrece, en un lenguaje universal, el manual perfecto de instrucciones para que el mundo sea mejor. Ya lo decía San Pablo: «si no tengo amor, nada soy».

Daniel Martín | Sacerdote