El alguacil

Había en la España de los Botejara y en mi pueblo ‘de vez en cuando’, anunciando la venta de melones de Villaconejos (dicen que son los mejores) la figura costumbrista del alguacil (hombre o mujer) que, además de sonar su corneta, con ruido metálico que se metía en los huesos (como la humedad reumática), hacía labores de limpieza de calles (actualmente es su cometido y sin trompetilla). Leía, de buena mañana, con acordes musicales, los bandos del señor alcalde o los cortes de suministro de luz, de la ‘Hidro’ de entonces, para que prepararas los candiles de aceite de ‘sebo’ por si tardaba en volver hasta la madrugada. Decían que por labores de mantenimiento. Qué coincidencia con el viernes pasado cuando, a eso de las 8 horas (en punto) cortan el suministro eléctrico en la Mola y algunos afectados más (por labores de mantenimiento) y te quedas con cara de tonto y sin saber si puedes ducharte, y etc (entiéndase por etc todo lo que conlleva de higiene personal y otros menesteres). Preguntas a tus vecinos y les pasa lo mismo (hasta tres consultas). Como puedes (lavado de gato con la fontvella del frigorífico, calentada al butano) llegas hasta Can Tony donde un señor, en ‘labores de mantenimiento’, te informa de que el corte, anunciado a unos pocos, es hasta las doce.

Resignación, son gajes de vivir en el campo dependiendo de Endesa para casi todo. Cómo he echado de menos a mi ‘alguacil’, tan generoso en el esfuerzo para que los del campo pudiéramos comprar melones de Villaconejos o, en este caso ,ducharnos antes de las ocho. Menos mal que el gobierno de Sánchez quiere poner a raya a las eléctricas. Como dijo Mafalda «no les pido que me amen, con que no me jodan es suficiente».

PD: No quisiera terminar este alegato en forma de ‘quejío’ a Endesa sin hacerme eco de las valientes palabras de nuestra presidenta Ana Juan, en Radio Illa, respecto al contencioso del Puerto de la Savina, la dársena vacía, los ferris de la ‘excursión’, etc, trasladándole toda la responsabilidad del desaguisado al todopoderoso señor Antich (presidente de la Autoridad Portuaria de Balears) que vino el lunes a un por si acaso. Sin duda esta respuesta contundente de la presidenta está (a mi juicio) consensuada con doña Francina (que no estamos para bromas). Cómo estará el tema que ni siquiera las ha recogido Diario de Ibiza. Demasiada información para un jueves de junio en una Formentera convulsa desde las dos páginas de don Carmelo.