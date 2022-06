Carretera des Canar, un altre incompliment de Santa Eulària

A Santa Eulària des Riu començam a estar molt avesats als anuncis i titulars de premsa amb grans promeses i projectes per part dels successius equips de govern del PP a l’ajuntament, abans amb l’exalcalde Vicent Marí i ara amb l’alcaldessa, Carmen Ferrer. A més a més, tampoc és mica estrany que aquests anuncis, una gran majoria de les vegades, coincideixin amb dates de festes populars d’algun dels nostres pobles o barris i, sobretot, quan més ens atracam a les eleccions.

Desafortunadament, encara hi ha moltes persones que, escoltant aquests titulars i falses promeses de l’Ajuntament de Santa Eulària, creuen que un dia o l’altre es faran realitat, a pesar que no són més que una llarga llista d’enganys del Partit Popular. Són anuncis que s’acaben convertint en un incompliment darrere l’altre, el que suposa un autèntic menyspreu cap a la ciutadania del municipi en general, de qui s’enriuen a la cara, i molt especialment cap a les persones més directament afectades.

Explicaré un cas que és paradigmàtic. Em vull remuntar al 6 de juliol de 2017, quan Vicent Marí, en aquell temps alcalde, coincidint que aquells dies es Canar celebrava les seues festes patronals, anunciava una reforma integral de la carretera que uneix Santa Eulària amb aquest important nucli residencial i turístic per un import de 3,07 milions d’euros, que contemplava l’execució del projecte en quatre fases.

Cinc anys després, al darrer Ple ordinari celebrat el passat 26 de maig, des del grup municipal Socialista vàrem presentar una moció de control per interessar-nos per aquest projecte. En tot aquest temps, l’ajuntament ha dut a terme dos de les quatre fases, però ha deixat dins d’un calaix les altres dos. Precisament, la del barri de Can Sansó, que no deixa de ser un tram més del poble de Santa Eulària amb importants necessitats d’inversió i millora de les seues infraestructures, i la de l’entrada as Canar, zona que rep cada any milers de turistes. Sense despentinar-se mica, l’alcaldessa ens va contestar que «no s’ha renunciat a l’execució de la totalitat del projecte, però que feia falta el corresponent finançament».

Segons diuen, les fases tercera i quarta no tenen finançament per la falta de pressupost, però curiosament l’any passat sí que varen tenir romanents per adquirir una casa a l’entrada de Santa Eulària per valor de 900.000 euros, sense ser ni una prioritat, ni una necessitat; però que hem pagat entre tots, també els que pateixen els problemes de la carretera des Canar.

La seguretat per a les persones és una prioritat per al grup Socialista i, precisament, quan Vicent Marí va fer l’anunci de la reforma integral de la carretera des Canar, des de les files socialistes feia molt de temps que reclamàvem actuacions en tota aquesta carretera i a la zona, igual que ho feim respecte a qualsevol altre indret del nostre municipi amb necessitats d’inversió.

El caos circulatori que es produeix amb la celebració del Mercat de Punta Arabí cada dimecres, o la circulació pesada pròpia dels mesos estivals, posen en perill la seguretat dels vianants i de les persones que circulen en bicicleta, precisament perquè aquesta reforma no s’ha acabat d’executar, obligant els ciclistes a passar per la calçada en el tram sense reforma, i a les persones vianants anar per una vorera que, per exemple a l’altura des Niu Blau, no té cap classe de protecció i comporta un gran perill.

L’accés al Palau de Congressos i hotels de la zona a l’altura de la Residència Can Blai és un veritable caos, continuam amb les esteses elèctriques a l’entrada des Canar, patim la falta de carril bici, de voreres segures per a vianants, de punts segurs per aturar l’autobús que cobreix el trajecte, i a tot això hi podem afegir altres punts negres que hem anat denunciant recentment, com pot ser el carrer d’accés a la platja de Cala Pada, el carrer de sa Font des Murtà que, com que és rústic, segons el regidor responsable, no es pot fer més, i altres punts que pateixen la mateixa deixadesa.

No ens deixem enganyar pels anuncis que ens fan des de l’equip de Govern del Partit Popular de Santa Eulària, abans amb Vicent Marí i ara amb Carmen Ferrer, i exigim allò que ens pertoca, allò que necessitam.

La reforma de la carretera des Canar han quedat dins d’un calaix, no sabem si perquè no hi ha recursos per acabar aquest projecte, que ja hem dit que no és cert, o pels interessos d’alguns perquè no es faci. La realitat és que avui aquesta reforma segueix sense fer-se realitat i qui ho pateixen són els vesins i les vesines de la zona i la propietat dels establiments turístics i comercials que, un any més, afronten una nova temporada turística amb una carretera que forma part de la llarga llista d’anuncis i titulars incomplits de l’Ajuntament de Santa Eulària.