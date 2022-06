Un barco como un autobús

Entre Formentera y Ibiza se coge el barco como si fuera un autobús, incluso diría que mejor que si fuera un autobús. ¿Cuándo se ha visto en la historia de estas islas que sus habitantes tengan un servicio de barco mejor que el de los autobuses regulares que unen sus pueblos? Pues va a ser que siempre. Las frecuencias de cualquier línea regular de pasajeros por mar en las once millas náuticas entre Vila y la Savina mejoran con diferencia a las que ofrece cualquier compañía de autobuses regulares entre los pueblos de estas islas. Tanto en Ibiza como en Formentera reto a cualquiera a que me diga una frecuencia de servicio público de transporte terrestre mejor que la que hay en estos momentos entre las Pitiusas por mar. El caso es que las administraciones no dejan de lanzarnos mensajes sobre cómo debemos movernos, en bicicleta y usando el transporte público, todo en nombre de la sostenibilidad. Pero cuando el flujo de visitantes que cada cuarto de hora llegan a la Savina no encuentra una salida fácil para moverse por la isla, aunque sea un día, sin recurrir al taxi o esperar una hora para el bus, la cosa se complica. Ahora tenemos mejores frecuencias de barcos entre las islas que de transporte público entre nuestros pueblos, no avanzamos.