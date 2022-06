u Llevamos días hablando de ‘influencers’ y de su poca o mala influencia en lo que se refiere a Ibiza. Si tienen tantos seguidores es porque millones de personas consumen su contenido, nos guste o no el objetivo de sus publicaciones. Lo que está claro es que hay marcas que los eligen porque dan resultados. En el caso de la isla, y concretamente del evento que tuvo lugar a principios de mes, se vendió lo que el cliente quería: lujo. Los que estamos aquí vivimos otra vida completamente diferente, con caprichos puntuales. Compramos en la tienda en la que nos ponen cara para hacer un pícnic en la playa, buscamos el varadero más escondido para pasar el día sin que nos molesten... Vivimos la otra cara de la isla, la que pasa desapercibida para los millones de turistas que nos visitan. Y tenemos suerte de hacerlo así. Porque el lujo, al menos para mí, es despertarme, coger el coche y perderme. Hinchar el pádel surf y buscar cuevas en las que adentrarme. Sentarme en la toalla y abrir una lata de cerveza. Descubrir una nueva ruta por la que correr en el bosque. Que el dependiente o el camarero de turno me sonría aunque no vaya a dejar mi sueldo en su mesa. Quizás deberíamos invitar a los ‘influencers’ a pasar un fin de semana de residentes. Si quieren, les dejo el asiento de copiloto. Sin expectativas. Ganaríamos todos.