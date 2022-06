Miquel Costa doble oferta

En aquest cas concret d’ara mateix hauríem de parla de Miquel Costa editor per partida doble, que l’home sempre actiu i dispar a l’hora de ser fructífer surt tot just ara mateix a escena per partida doble i a la vegada necessària. Miquel Costa, ara que l’estiu ja comença a ser poderós i vertader, publica dos llibres de forma i manera quasi simultània. Dos llibres i, és clar, dos autors. D’una banda ‘L’obra folklòrica d’Isidor Macabich’ i d’altra ‘Tornar a Balansat’. En són els autors Joan Gomila Pere (Ibiza1999) i Bernat Ribas Planells, eivissenc també nascut l’any 1948 a l’ entranyable poble de Sant Rafel de Forca. Dos històries, ho podríem dir així, molt diferents l’una de l’altra, però que tenen com a nexe d’unió la terra i la gent de les nostres illes a través d’òptiques diferencials. Mentre Joan Gomila Pere incideix al voltant de l’aspecte més folklòric de la paraula de Macabich, Bernat Ribas Planells s’endinsa a la importància capital de Cuba al desenvolupament i els esdeveniments d’Ibiza. «El treball» escriu l’autor, «s’estructura en una primera part d’introducció que conté un context expositiu sobre la situació dels estudis folklòrics a les Balears i a les Pitiusas i la part concreta del personatge...». Més endavant hi ha una sèrie d’anotacions que ens aproximen a la realitat d’Isidor Macabich. Un llibre didàctic que aporta noves coses a l’obra de l’inoblidable canonge mort a Barcelona l’any 1973.‘Tornar a Balansat’ ens transporta a un món literari i real d’un anterior escrit de Bernat Ribas Planells. La referència és ‘L’emigrant’. «A través de les famílies Tanques, Balandra i Codolar» -són paraules de Bernat Joan i Marí al pròleg- «protagonistes de ‘Tornar a Balansat’, tendrem l’oportunitat d’evocar una etapa històrica que ha passat a formar part de l’imaginari col·lectiu dels eivissencs, amb expressions ja sòlidament arrelades fins i tot a la fraseologia popular «més es va perdre a sa guerra de Cuba», «tenir terra a l’Havana’ i d’altres que formen part del nostre bagatge de memòria històrica...».