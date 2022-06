‘Normalidad’ turística

La «normalidad» son playas cada año menos «excelentes» por los vertidos. Muertos ilegales en la arena, fondeos en posidonia, plásticos. Récords de masificación y consumo de agua dulce. Espacios naturales atestados. Carreteras saturadas, ulular de sirenas, borrachos, drogados. Toneladas de basura. Exhibiciones obscenas, y horteras, de un lujo impúdico que arrasa con los recursos. Trasiego de aviones y humos. Paisajes rotos por las grúas, villas, inmuebles de nueva construcción para inversores foráneos. Precios imposibles y miseria para los trabajadores de aquí. Arrendamientos disparatados, realquileres, hacinamiento, infraviviendas, estafas. Premios de sostenibilidad a hoteles que destrozan entornos únicos. Servicios colapsados. Mafiosos, piratas, listos. Ruido y desprecio por los vecinos aunque el tribunal les dé la razón. Impunidad e impotencia... Pero no es ni debería ser normal esa falta de respeto, que tus derechos queden en suspenso por temporada. Que tomar el coche sea una ruleta. Que tus hijos no vayan a tener acceso a una vivienda digna o que tú no lo tengas. Que un sueldo medio dé apenas para sobrevivir en Ibiza... El turismo que nos trajo la riqueza, con su crecimiento desorbitado hoy nos empobrece, a la sociedad, cada día más desigual, y a la isla, frágil y castigada por continuas agresiones medioambientales. La única «promoción» inteligente, ahora sería para frenarlo.