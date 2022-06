Bodas de plata en pantalón corto

Este verano hará veinticinco años que practico la carrera de fondo en la Pitiusa mayor, que, por muy mayor que sea, me temo que cualquier día me saldré del mapa y acabaré cayéndome por un acantilado. Después de tantos años me queda poco paisaje nuevo ya por descubrir yendo arriba y abajo de esa guisa ambulante tan paleolítica, corriendo, como si marchara de caza o me persiguiera un gran felino hambriento empeñado en dar con mis carnes en sus tripas.

Mis caminos para correr, sean de asfalto, tierra, sol o lluvia, no son tan infinitos como los del Señor, aunque sí se prolongan con firmeza terrenal por toda la isla invitándome a cubrir sus distancias. Puede decirse que casi ya no me resta rincón ibicenco alguno por atravesar al trote de mis piernas. Pese a todo, procuraré celebrar mis particulares bodas de plata ensanchando el horizonte de las carreras con el descubrimiento de un trecho inédito que añadir a mi repertorio. A tal propósito quedará limitada no más la celebración de mi aniversario.

Así como elegí el kayak a fin de observar el litoral isleño desde ese palco privilegiado que es mirar la costa desde la cabalgadura de una ola, para el interior opté por vestir el hábito de corredor −que nunca colgaré−, para saber de la isla a brincos de mis pies, naturalizados hace ya tiempo por su suelo de tanto pisarlo.

Puedo decir que durante esos años han sido precisamente los dos citados medios de ‘transporte’, el kayak y el calzado de correr, los que mejor me han permitido conocer y amar la isla (conocerla es amarla, no falla), pues en ellos los sentidos se agudizan de tal forma que acabas por salpicar el paisaje de ensoñaciones.

Tan es así que me he visto ‘montado’ en mis zapatillas, por citar ejemplos, en esa gran recta que, cortando como un cuchillo los campos en dos, conduce a Sant Miquel desde Ibiza. Una recta que enfila la mirada a la iglesia-fortaleza de dicho pueblo, una mole blanca que irradia luz en lo alto de un cerro. Contrasta a lo lejos de tal modo su inmaculada blancura sobre el azul del cielo, que todas las nubes del norte de la isla diríase que nacen de su misma matriz de cal, para luego ir ascendiendo hasta adquirir diversas formas en su ir y venir por el cielo. Así lo imagino yo al menos, a la par que mis piernas agonizan por las últimas cuestas de la carretera.

Me recuerdo también corriendo al atardecer bajo pirámides de sal faraónicas amontonada en ses Salines por esclavos imaginarios, asimismo de sal, mientras me persiguen nubes de mosquitos enloquecidos como vampiros por mi acelerada sangre. Todo parece estar hecho de sal allí, hasta los mosquitos mismos, que me pican por turnos al ritmo de las zancadas. Si mato uno aplastándolo con la mano, no me queda entre los dedos más que polvo de sal y unas diminutas alas quebradas, muy blancas.

Dice el escritor −y corredor− japonés Haruki Murakami en su libro ‘De qué hablo cuando hablo de correr’ que su principal motivación al practicar ese deporte es lograr el vacío, poner el pensamiento a cero. Muy zen todo, típicamente oriental. En mi caso me resulta imposible. Al menos en Ibiza, con paisajes que provocan cascadas de emociones. En mi silencio de corredor logro que la isla me hable al oído a través de ese tapiz continuo de evocadoras imágenes que ponen fondo a mis carreras. El resto lo hace la mente, incluso a riesgo de rozar el delirio. (Por ahí es donde lograrán mis sobrinos incapacitarme al fin ante un juez para heredar).

En Ibiza, y en cualquier parte, siempre he sido de los que corre, nada de eso de hacer jogging, y menos footing, qué horror. Corro herrado siempre de lengua y de pies a las dos erres del verbo correr (el resto del tiempo suelo vivir también errado, me temo), que conjugo en mi interior como un mantra de lo más español. Como corredor les debo lealtad, jamás renunciaría a ellas, mis aguerridas erres, aunque me torturaran los publicistas de Nike. Ninguna otra consonante resulta más óptima para correr, ya que me parece oír su sonido de ferro mientras piso, lo que me ayuda a marcar el ritmo (con esta confesión mis sobrinos se frotan las manos, ya tienen la prueba). Un ferro con acento payés en este caso, faltaría más, pero ferro.