La embaucadora ‘magia’ de Ibiza

Hasta las narices estoy ya de oír hablar de la magia de Ibiza. Un concepto etéreo gracias al que charlatanes, embaucadores y estafadores de toda índole hacen caja. Me importa un bledo que alguien gaste su dinero en las cartas del tarot para saber qué le depara el futuro, aunque ya se lo anticipo yo gratis: vamos a morir todos. Me da lo mismo que alguien pague por recuperar el amor perdido. Un consejo: busca otro por Tinder, Grinder o dónde sea y sin coste alguno. Me resulta indiferente que alguien gaste su dinero en encontrar el sentido de la vida (spoiler: no lo tiene). Pero, amigos lectores, por lo que no paso es por los autodenominados ‘sanadores’, esos que aseguran alegremente que curan «cualquier cosa». Estos caraduras afirman que «equilibrando chakras» libran al enfermo de todo mal. El daño que pueden hacer estos personajes que tanto abundan en la isla es enorme. Hay que tener en cuenta que muchas personas con graves enfermedades y sumidas en la desesperación son carne de cañón para estos desalmados, que les mienten garantizándoles soluciones mágicas. No solo generan expectativas falsas y se aprovechan de los más débiles, sino que, encima, les sacan los cuartos. Sé que hay leyes contra las pseudoterapias, pero sin sanciones son solo papel mojado. Más ciencia y menos magia.